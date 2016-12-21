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21 كانون الأول 2016
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ثلاثة قتلى في عين الحلوة على خلفيات عقائدية ومذهبية

publishing date: 21/12/2016 04:09:12
episodes
المؤلف:
ريمي درباس
ريمي درباس
@RemmyDerbass
ريمي درباس - مذيعة ومراسلة اخبارية منذ العام 2008. حائزة على اجازة في الصحافة من الجامعة اللبنانية الاميركية - جبيل
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سادت حال من التوتر مخيم عين الحلوة بعدما قتل كل من سامر حميد المعروف باسم "سامر نجمة  ومحمود الصالح  على يد مجهولين اثناء وجودهما امام سنترال البراق في الشارع الفوقاني في عين الحلوة .
وعلى الفور شهد المخيم حال من الاستنفار خصوصا ان القتيل هو من فتح الاسلام  , وان اطلاق النار عليه سببه تارات وخلفيات عقائدية ومذهبية بين الطرفين.
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وفور شيوع خبر مقتل سامر النجمة سادت حال من التوتر في المخيم  ودارت اشتباكات على اربع محاور تخللها اطلاق نار  ادى الى مقتل محمود اليمني عن طريق الخطأ بينما كان يغلق محل المفروشات الخاصة به ,كما ادى الرصاص العشوائي الى اصابة آخرين.
 
 
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