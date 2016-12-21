ثلاثة قتلى في عين الحلوة على خلفيات عقائدية ومذهبية

سادت حال من التوتر مخيم عين الحلوة بعدما قتل كل من سامر حميد المعروف باسم "سامر نجمة ومحمود الصالح على يد مجهولين اثناء وجودهما امام سنترال البراق في الشارع الفوقاني في عين الحلوة .

وعلى الفور شهد المخيم حال من الاستنفار خصوصا ان القتيل هو من فتح الاسلام , وان اطلاق النار عليه سببه تارات وخلفيات عقائدية ومذهبية بين الطرفين.

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وفور شيوع خبر مقتل سامر النجمة سادت حال من التوتر في المخيم ودارت اشتباكات على اربع محاور تخللها اطلاق نار ادى الى مقتل محمود اليمني عن طريق الخطأ بينما كان يغلق محل المفروشات الخاصة به ,كما ادى الرصاص العشوائي الى اصابة آخرين.