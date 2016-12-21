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21 كانون الأول 2016
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حكمت ديب للـLBCI : عون اراد حكومة جامعة ولم يضع اي فيتو على أحد

publishing date: 21/12/2016 04:18:47
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حكمت ديب للـLBCI : عون اراد حكومة جامعة ولم يضع اي فيتو على أحد
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شدد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب حكمت ديب على ان لبنان يمر اليوم بمرحلة جديدة ، مشيرا الى أن الهدف الصعود بالدولة والاصلاح والاستقرار المالي والامني. 

ولفت ديب في حديث الى برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI  الى أن الرئيس ميشال عون اراد حكومة جامعة ولم يضع اي فيتو على أحد ، موضحا أن الموقف المعلن كان الترحيب بدخول المردة الى الحكومة .
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وأكد ديب أن ايران دولة صديقة ، لافتا الى أن العلاقات مع السعودية جيدة.
 
 
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