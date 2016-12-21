حكمت ديب للـLBCI : عون اراد حكومة جامعة ولم يضع اي فيتو على أحد

شدد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب حكمت ديب على ان لبنان يمر اليوم بمرحلة جديدة ، مشيرا الى أن الهدف الصعود بالدولة والاصلاح والاستقرار المالي والامني.

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وأكد ديب أن ايران دولة صديقة ، لافتا الى أن العلاقات مع السعودية جيدة.

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ولفت ديب في حديث الى برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI الى أن الرئيس ميشال عون اراد حكومة جامعة ولم يضع اي فيتو على أحد ، موضحا أن الموقف المعلن كان الترحيب بدخول المردة الى الحكومة .