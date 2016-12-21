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21 كانون الأول 2016
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الكرملين : من المبكر تحديد من يقف وراء اغتيال السفير الروسي في انقرة

publishing date: 21/12/2016 05:54:27
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الكرملين : من المبكر تحديد من يقف وراء اغتيال السفير الروسي في انقرة
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اعلن الكرملين انه من المبكر جدا تحديد من يقف وراء اغتيال السفير الروسي في انقرة فيما اشارت انقرة الى مسؤولية الداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.
      
وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان موسكو تعتبر بانه يجب انتظار نتائج عمل مجموعة التحقيق (الروسية-التركية) الذي بدأ امس في انقرة، داعيا لعدم استخلاص نتائج متسرعة طالما لم يحدد التحقيق من يقف وراء اغتيال سفيرنا".
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 الى ذلك، افادت صحف تركية الثلاثاء بان الشرطي التركي الشاب الذي قتل السفير الروسي في انقرة كان لثماني مرات في عداد الفرقة الامنية التي تولت حماية الرئيس التركي رجب طيب اردوغان منذ تموز.
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