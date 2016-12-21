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الوضع الصحي لزوجة ملحم زين دقيق

publishing date: 21/12/2016 06:30:02
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الوضع الصحي لزوجة ملحم زين دقيق
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بعد انتشار خبر إنجاب زوجة الفنان ملحم زين طفلها الثالث بالأمس، نفى مدير أعماله طوني عازار الخبر لمجلة "سيدتي" موضحاً أن "الزوجة تماني موجودة حالياً في مستشفى بسبب دقة وضعها الصحي، كونها تعاني من نقص في البروتين والفيتامين".

وفي حين أشار إلى أن ملحم سوف يطلق على طفله المقبل إسم حسين، كشف عازار ان "موعد الولادة سيكون في بداية الشهر المقبل وتحديداً في 6 \1\ 2017 وهو نفس تاريخ ولادة إبنه الكبير علي، وشاءت الظروف أن تكون ولادة علي وإبن ملحم المقبل في نفس التاريخ".

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