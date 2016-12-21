خاص بالصور: أجرأ صور للنجمات اللبنانيات على إنستغرام في 2016

حوالي 60 مليون صورة تُنشر يومياً من قبل مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وقد يصل عدد الإعجابات على تطبيق الصور العالمي إلى 1.6 مليار إعجاب يومياً. ولكن مع إقتراب عام 2016 إلى نهايته، قمنا بجولة على حسابات النجمات العرب لنستعيد أكثر اللقطات جرأةً على إنستغرام في عام 2016.

قد يكون صعباً إختيار صورة واحدة من حساب عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك نظراً لجرعة الجرأة الّتي اعتادت تقديمها لمتابعيها والّتي انتقلت مؤخراً من مواقع التواصل الإجتماعي إلى تطبيق خاص بها. بين صور ميريام كلينك بدور "الفلاحة الجريئة بالمايوه"، وميريام كلينك بدون حمالة صدر في حوض السباحة متسائلةً "أين حمالة صدري؟"، تتصدر صورة ميريام كلينك وهي تتجوّل في شوارع العاصمة بيروت بدون بنطالون الصور الأكثر جرأةً لها في عام 2016. فنشرت ميريام كلينك صورة لها ترتدي فيها قميصاً فقط وأوضحت في التعليق أنها لم تجد اي بنطالون يناسبها فقررت الخروج بالملابس الداخلية.

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أمّا الفنانة مايا دياب فلجرأتها طعماً مختلفاً، وإذا أردنا أن نحصر جرأتها بأزيائها ستكون النتيجة عشرات الصور الّتي اعتمدت بها آخر صيحات الموضة. جرأة مايا دياب الخاصة بها تدفعنا للبحث بين الصور الّتي فاجأت بها متابعيها مثل نشر صورتها بهيئة الشيطان مع نظرة جانبية حادّة أو وضع قناع ذهبي مخيف على وجهها للعناية ببشرتها. وبعد خبر حفلها في ملهى مخصص للمثليين جنسياً في بيروت اثار جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي وفي إطلالاتها الإعلامية، الصورة الأكثر جرأة لمايا دياب في عام 2016 هي لقطة خلال مشاركتها في عيد ميلاد جو بو عيد حيث أطلّت على بلوك هنديّ وملابسة برزت صدرها وإلى جانبها شاب متحوّل جنسيّاً.

وللفنانتين قمر وميليسا حصة بين الصور الأكثر جرأة في عام 2016، كيف لا وظهرت الفنانتان على تختٍ واحدٍ، واعتبرت هذه الصورة صادمة بسبب الحركات المثيرة والشرشف الأحمر. ورغم أن اللقطة مقتبسة من عمل مصور جمع النجمتين العالميتين ريهانا وشاكيرا، إلا أن النسخة اللبنانية منه لم تعجب روّاد مواقع التواصل الإجتماعي. وقد تكون هذه الصورة من المرات القليلة الّتي اعتمدت فيها ميليسا على جرعة زائدة من الإغراء أمّا الفنانة قمر فتثير الجدل بشكلٍ دائم على إنستغرام حتى عنونت الكثير من المواقع الفنية الأخبار المرتبطة بصورها بالتالي: "قمر على خطى كيم كارداشيان".

كذلك كان للفنانة نايا عدّة محطات من الصور الجريئة عبر إنستغرام في عام 2016 رغم ندرة إصداراتها الفنية حتى بات روّاد مواقع التواصل الإجتماعي يتساءلون لماذا تسعى دوماً إلى الخضوع لجلسات تصوير جديدة بدل تسجيل أغنيات جديدة. أمّا صورة نايا الأجرأ لعام 2016 فهي دون منازع صورتها عارية تماماً وأغصان الشجر تُخفي مناطق حساسة من جسدها.

هذه كانت أجرأ صور للنجمات اللبنانيات على إنستغرام في 2016، شاهدوها وشاركونا آراءكم: من تستحق لقب النجمة الأكثر جرأة بينهن؟