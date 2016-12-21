شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 23 كانون الأول
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
03:00
نهاركم سعيد
القائمة
منوعات
21 كانون الأول 2016
 مشاركة
 مشاركة

بالفيديو: قفزة أنهت حياته بشكلٍ مأساوي أمام أعين عائلته

publishing date: 21/12/2016 09:01:51
episodes
بالفيديو: قفزة أنهت حياته بشكلٍ مأساوي أمام أعين عائلته
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

 

عاشت عائلة برازيلية لحظات رعب إذ شهدت على حادثة مأساوية أدّت إلى وفاة الأب والزوج.

 

وفي التفاصيل، انتشر شريط فيديو على الانترنت وثّق اللحظة التي قام خلالها السيد فابيو ايزيكيل دي مورايس البالغ من العمر 36 عاماً بقفزة بالحبل المطاطي إلا أن الأمور أخذت منحى مأساوياً.

 

وقد حاول الرجل أن يقفز من فوق جسر، 40 متراً، في ولاية ساو باولو حيث كانت زوجته وابنه الصغير البالغ من العمر 6 سنوات وشقيقه ينظرون اليه لإتمام هذه القفزة.

 

وبحسب ما لفتت صحيفة The Sunالبريطانيّة، فإن طول الحبل لم يكن مناسباً لهذه القفزة ما أدى إلى ارتطام الرجل في الأرض. وقد نقل فابيو على الفور إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثراً بجروحه.

 

ولفتت صحيفة محلية إلى أنّ فابيو كان يريد أن يأخذ ابنه معه لإنجاز هذه القفزة إلا أنه لم يفعل.

 

ويذكر أن الشرطة قد باشرت التحقيقات الجنائية لكشف ملابسات هذه الحادثة.

 
الإعلان

 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact