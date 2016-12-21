بالفيديو: قفزة أنهت حياته بشكلٍ مأساوي أمام أعين عائلته

عاشت عائلة برازيلية لحظات رعب إذ شهدت على حادثة مأساوية أدّت إلى وفاة الأب والزوج.

وفي التفاصيل، انتشر شريط فيديو على الانترنت وثّق اللحظة التي قام خلالها السيد فابيو ايزيكيل دي مورايس البالغ من العمر 36 عاماً بقفزة بالحبل المطاطي إلا أن الأمور أخذت منحى مأساوياً.

وقد حاول الرجل أن يقفز من فوق جسر، 40 متراً، في ولاية ساو باولو حيث كانت زوجته وابنه الصغير البالغ من العمر 6 سنوات وشقيقه ينظرون اليه لإتمام هذه القفزة.

وبحسب ما لفتت صحيفة The Sunالبريطانيّة، فإن طول الحبل لم يكن مناسباً لهذه القفزة ما أدى إلى ارتطام الرجل في الأرض. وقد نقل فابيو على الفور إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثراً بجروحه.

ولفتت صحيفة محلية إلى أنّ فابيو كان يريد أن يأخذ ابنه معه لإنجاز هذه القفزة إلا أنه لم يفعل.

ويذكر أن الشرطة قد باشرت التحقيقات الجنائية لكشف ملابسات هذه الحادثة.