صور مسربة لحبيبة الأمير هاري لا تلائم العائلة الملكيّة

تم نشر صور لحبيبة ثاني أبناء ولي عهد المملكة المتحدة الأمير هاري وهي عارية الصدر على البحر، ليتبيّن فيما بعد أنّها مركّبة.

وقد نُشرت الصور بعد ظهر الأمس على موقع "American gossip" تحت عنون: "تعرّ وفحش! حبيبة الأمير هاري عارية الصدر في صور مثيرة مسربّة".

​

الإعلان

وزُعم أنّه تم التقاط هذه الصور في الجزيرة اليونانية ميكونوس عام 2005 عندما كانت الممثلة الأميركيّة ميجان ماركل في عطلة مع زوجها السابق.

​

غير أنّ مصادر مطّلعة أكّدت أنّ المرأة الموجودة في الصور ليست ماركل.

​

وقد سلطّت الصور هذه المزيد من الأضواء على علاقة الثنائي. وبحسب موقع "MailOnline" من المتوقع أن يكون ردّ فعل الأمير هاري سلبيًا حيال هذه الصور وأنّ الموضوع سيغضبه.