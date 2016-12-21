ما فائدة الضوء الأحمر على سطوح ناطحات السحاب؟

يحتوي كل برج شاهق الارتفاع أو ناطحة سحّاب على أضواء وامضة من ألوان مختلفة على سطحها هدفها تحذير الطائرات في الجوّ عن مكان وجود الأبراج تفاديًا لأي نوع من الحوادث. ونجد هذه الأضواء على قمة كل أنواع الأبراج ومنها الأبراج الكهربائية، ناطحات السحاب، السلك الهوائي وغيرها.

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وهناك تعليمات مشدّدة يجب اتّباعها فيما يتعلّق بهذه الأضواء. ويستخدم اللونان الأبيض والأحمر في معظم الأوقات لكن اللون الأحمر هو أكثر شيوعًا في المناطق التي تشهد حركة ملاحة منتظمة خلال ساعات الليل.

كذلك، تكون الأضواء متصلة بجهاز تحكم مثل الهاتف الخلوي بحيث يتم ضبط سطوع الضوء المناسب تلقائيًا ليماشى مع نسبة الضوء في السماء.