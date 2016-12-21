ماذا يحصل في كل مرة تلمس هاتفك الذكي؟

أعلن باحثون في جامعة كاليفورنيا الأميركية أنه في كل مرة نلمس هواتفنا الذكية، نترك على الجهاز كميات ضئيلة من المواد الكيميائية ممّا يمكّن علماء الطب الشرعي أن يستنتجوا معلومات مختلفة عن حياتنا عبر تحليل هذه المواد الكيميائية.

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وقال الباحثون إنه عندما نلمس الأشياء، تبقى رواسب منها على الجزيئات التي توجد على بشرة اليدين، الأمر الذي يساعد العلماء على استخلاص معلومات عن حياتنا. وقد تحتوي هذه الجزيئات على آثار الطعام مثل الشوكولاتة او دواء تناولناه أو صابون استخدمناه عند الاستحمام.

وقام الباحثون بتحليل الجزيئات الموجودة على هواتف 39 متطوّعا عبر مسحها بقطعةٍ من القطن، واستطاعوا بعدها أن يكوّنوا فكرة رئيسية عن سلوك كل متطوّع وطريقة عيشه من خلال معرفة الطعام الذي يحبّه والأماكن الذي يرتادها أيضًا.

وقالت المسؤولة عن البحث أمينا بوسليماني إنّ العلماء يستطيعون الحصول على تلك المعلومات لأنّ كلّ شخص يمضي أكثر من خمس ساعات في اليوم وهو يستخدم هاتفه الذكي. وأضافت أنه حتى لو قام الأشخاص بغسل أيديهم، تبقى ترسّبات الأشياء التي لمسها معلّقة على اليدين كالصابون والماكياج.