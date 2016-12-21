شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 23 كانون الأول
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
03:00
نهاركم سعيد
القائمة
علوم وتكنولوجيا
21 كانون الأول 2016
 مشاركة
 مشاركة

ماذا يحصل في كل مرة تلمس هاتفك الذكي؟

publishing date: 21/12/2016 10:40:14
episodes
ماذا يحصل في كل مرة تلمس هاتفك الذكي؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أعلن باحثون في جامعة كاليفورنيا الأميركية أنه في كل مرة نلمس هواتفنا الذكية، نترك على الجهاز كميات ضئيلة من المواد الكيميائية ممّا يمكّن علماء الطب الشرعي أن يستنتجوا معلومات مختلفة عن حياتنا عبر تحليل هذه المواد الكيميائية.

 
الإعلان

وقال الباحثون إنه عندما نلمس الأشياء، تبقى رواسب منها على الجزيئات التي توجد على بشرة اليدين، الأمر الذي يساعد العلماء على استخلاص معلومات عن حياتنا. وقد تحتوي هذه الجزيئات على آثار الطعام مثل الشوكولاتة او دواء تناولناه أو صابون استخدمناه عند الاستحمام.

 

وقام الباحثون بتحليل الجزيئات الموجودة على هواتف 39 متطوّعا عبر مسحها بقطعةٍ من القطن، واستطاعوا بعدها أن يكوّنوا فكرة رئيسية عن سلوك كل متطوّع وطريقة عيشه من خلال معرفة الطعام الذي يحبّه والأماكن الذي يرتادها أيضًا.

 

وقالت المسؤولة عن البحث أمينا بوسليماني إنّ العلماء يستطيعون الحصول على تلك المعلومات لأنّ كلّ شخص يمضي أكثر من خمس ساعات في اليوم وهو يستخدم هاتفه الذكي. وأضافت أنه حتى لو قام الأشخاص بغسل أيديهم، تبقى ترسّبات الأشياء التي لمسها معلّقة على اليدين كالصابون والماكياج.

 
المصدر

 

 

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (6)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact