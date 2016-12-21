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الميلاد على الLBCI
21 كانون الأول 2016
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بالصور: أغنى رجل في العالم يُفاجئ سيّدة... أفضل "سانتا سري" على الإطلاق

publishing date: 21/12/2016 10:46:45
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بالصور: أغنى رجل في العالم يُفاجئ سيّدة... أفضل &quot;سانتا سري&quot; على الإطلاق
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تفاجأت سيدة أميركية تبلغ من العمر ثلاثين عامًا عندما تلقّت هدايا كثيرة من رجل مؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير بيل غايتس. وكانت السيدة قد اشتركت في تبادل ضخم للهدايا ينظمّه موقع "ريديت" كل عام بمناسبة حلول عيد الميلاد.
 
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وحصلت السيدة المعروفة باسم "أريكس" على الموقع على عددٍ كبير من الهدايا أرسلها لها غايتس، وكتب الأخير أنه وقع اختياره على هذه الهدايا بناء على التعليقات التي تتركها "أريكس"على الموقع والتي تصف نفسها فيها بأنها تحب ألعاب الفيديو وأسطورة "زيلدا" و"هاري بوتر" و نينتندو.

 

وأرفق غيتس الرسالة بصورةٍ له وهو يرتدي قبّعة عيد الميلاد. وتضمّنت الهدايا جوارب من الصوف، أقراص DVD، قفازات مرسوم عليها "زيلدا"، لعبة الأكس بوكس(xbox) وغيرها. وقام غيتس باستخدام الفوتوشوب ليجمع صورته مع صورة "أريكس" وزوجها وكلبهما.

 

وقالت "أريكس" في مقابلةٍ لها إنّها تريد أن ترسل رسالة شكر لغايتس لكنها لا تعرف كيفية الحصول على عنوانه.

 
 
 
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