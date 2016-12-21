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صحة و تغذية
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وصفة سحرية للقضاء على الدهون... تحسّن البصر والسمع والذاكرة

publishing date: 21/12/2016 10:57:57
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وصفة سحرية للقضاء على الدهون... تحسّن البصر والسمع والذاكرة
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يسعى عدد كبير من الناس الى المحافظة على رشاقتهم والتخلّص من الوزن الزائد.

 

سنقدّم لكم في ما يلي وصفة سحرية ستساعدكم في التخلّص من الدهون في منطقة الخصر، إضافة الى أنها فعّالة أيضاً في مساعدة الجسم على القضاء على كمية المياه الزائدة. ويجب التنويه أيضاً الى أن مزيج المكوّنات هذا يحسّن البصر والسمع والذاكرة.

 

إن تناول هذه الوصفة فعّال جداً خصوصاً عندما يتناوله المرء ويقوم بالتمارين الرياضية بشكل منتظم.

 

ما هي المكوّنات؟

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-125غراماً من الفجل

-4 حبات من الليمون

-سنتيمتران من الزنجبيل الطازج

-3 ملاعق كبيرة من العسل

-ملعقتا طعام من القرفة

 
اخترنا لكم (8)
 
 
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