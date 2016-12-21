بالصور: خواتم خطوبة تصدرّت عناوين الصحف في العام 2016

كان عام 2016 عام العشاق لبعض المشاهير حول العالم.

أما الآن ومع اقتراب نهاية العام فدعونا نلقي نظرة على خواتم الخطوبة التي تصدرت عناوين الصحف والمواقع الالكترونيّة.

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-الممثلة الأستراليّة مارجوت روبي التي كشفت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنّها تزوجت من النجم توم أكرليفي في السر بعد علاقة دامت سنين.

وقدّر مصممو مجوهرات أنّ ثمن خاتم الزواج يتراوح بين 20 و30 ألف دولار أميركي وهو على شكل الإجاصة ويحتوى على 1.5 قيراط من الالماس.

- المغنيّة العالميّة ماريا كاري التي خطبت الملياردير الاسترالي جيمس باكر. وقدّم هذا الأخير لمغنيّة البوب الشهيرة خاتم خطوبة يبلغ ثمنه 10 مليون دولار أميركي و يزن 35 قيراطًا.

غير أنّ الثنائي انفصل في تشرين الاول/أكتوبر.​

-عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت السابقة ميراندا كير التي خطبت الملياردير ايفان سبيغل، وهو أحد مؤسسي تطبيق "سناب شات". فوضعت خاتمًا من ألماس يزن 1.75 أو 2.5 قيراط.

-المغنيّة مايلي سايروس التي أكّدت خطوبتها للمرة الثانية على ليام هيمسورث في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتقول الشائعات إنّ ثمن خاتم خطوبة مايلي سايروس يُقدّر بـ250 ألف دولار أميركي.