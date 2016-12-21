مجلس الامن الدولي يصوت على قرار بشأن تجميد الاستيطان الاسرائيلي

يصوّت مجلس الامن الدولي اليوم على مشروع قرار مصري يدعو اسرائيل لوقف انشطتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما افاد دبلوماسيون الاربعاء.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت في 2011 حق الفيتو لمنع إقرار مشروع قرار مماثل، ولم يعرف في الحال ما اذا كان مشروع القرار سيلقى المصير نفسه ام لا.

ويدعو مشروع القرار اسرائيل الى "وقف فوري وتام لكل انشطة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

ويعتبر النص المصري ان هذه المستوطنات، غير الشرعية في نظر القانون الدولي، "تعرض للخطر حل الدولتين".