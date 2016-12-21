الامم المتحدة تقر تشكيل فريق عمل حول جرائم الحرب في سوريا

أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة تشكيل مجموعة عمل مهمتها تحضير ملفات حول جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وهي الخطوة الاولى على طريق ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم امام القضاء.

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ومشروع القرار الذي تقدمت به ليختنشتاين وينص على تشكيل هذه المجموعة أقر بأغلبية 105 اصوات مقابل 15 دولة صوتت ضده و52 امتنعت عن التصويت.

وسيعمل فريق العمل بتنسيق وثيق الصلة مع لجنة تحقيق شكلتها الامم المتحدة في 2011 وأحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سوريا الذي اوقع اكثر من 310 آلاف قتيل.

وكانت روسيا والصين عطلتا في 2014 طلبا رفعه مجلس الامن بان تبدا محكمة الجزاء الدولية التحقيق في جرائم حرب في سوريا.

تحقيق للأمم المتحدة: ضربة جوية أصابت قافلة إغاثة بسوريا في ايلول

توصل تحقيق داخلي للأمم المتحدة نشرت نتائجه الأربعاء إلى أن "أنواعا متعددة من الذخيرة نشرته أكثر من طائرة وأكثر من نوع من الطائرات" أصابت قافلة إغاثة في سوريا في أيلول.

وذكر التحقيق أنه لم يتسن التعرف على مرتكب الهجوم وإن أشار إلى أن الطائرات السورية والروسية وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هي وحدها التي لديها القدرة على تنفيذ مثل هذا الهجوم وليس قوات المعارضة.

ورأى التحقيق انه "من غير المرجح بشكل كبير" أن تكون طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد شاركت في الهجوم.