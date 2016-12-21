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21 كانون الأول 2016
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مصادر القوات لـ"النهار": لانجاز البيان الوزاري في أسرع وقت

publishing date: 21/12/2016 23:40:00
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مصادر القوات لـ&quot;النهار&quot;: لانجاز البيان الوزاري في أسرع وقت
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أملت مصادر حزب "القوات اللبنانية" انجاز البيان الوزاري في أسرع وقت لانطلاق "الورشة الوطنية"، وشددت لـ"النهار" على عدم جواز أن يشكل البيان مادة خلافية إلا في حال وجود إرادة تعطيلية للأهداف المعلومة نفسها.

 
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وقالت إنه بما ان خطاب القسم شكل مساحة مشتركة بين كل القوى السياسية التي أجمعت على تأييده نظراً الى شموليته ودقته وتوازناته، فمن الأفضل اعتماده اختصاراً للوقت.
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