هذه هي وصايا عون للوزراء ...

نَقلت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" سلسلةَ الوصايا التي توجَّه بها الرئيس ميشال عون إلى الوزراء، وهي التالية:

- لا يجب أن تتجاوز جلسات مجلس الوزراء ثلاث ساعات أياً كانت الظروف.

- الجلسات للعمل وللنقاش وليست للجدل السياسي، لكي تكون الجلسة منتجة بالحدّ الأقصى.

- التحضير للمشاريع بالسرعة القصوى من دون التسرّع وإنْ لم تتمكّن هذه الحكومة من تنفيذها، فالحكومة التي تليها تتولّى هذه المهمّة.

- المداولات في جلسات مجلس الوزراء سرّية.