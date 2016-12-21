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21 كانون الأول 2016
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هذه هي وصايا عون للوزراء ...

publishing date: 21/12/2016 23:54:38
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هذه هي وصايا عون للوزراء ...
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نَقلت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" سلسلةَ الوصايا التي توجَّه بها الرئيس ميشال عون إلى الوزراء، وهي التالية:

- لا يجب أن تتجاوز جلسات مجلس الوزراء ثلاث ساعات أياً كانت الظروف.

- الجلسات للعمل وللنقاش وليست للجدل السياسي، لكي تكون الجلسة منتجة بالحدّ الأقصى.

- التحضير للمشاريع بالسرعة القصوى من دون التسرّع وإنْ لم تتمكّن هذه الحكومة من تنفيذها، فالحكومة التي تليها تتولّى هذه المهمّة.

- المداولات في جلسات مجلس الوزراء سرّية.

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