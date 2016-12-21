هذه هي وصايا عون للوزراء ...

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نَقلت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" سلسلةَ الوصايا التي توجَّه بها الرئيس ميشال عون إلى الوزراء، وهي التالية:
- لا يجب أن تتجاوز جلسات مجلس الوزراء ثلاث ساعات أياً كانت الظروف.
- الجلسات للعمل وللنقاش وليست للجدل السياسي، لكي تكون الجلسة منتجة بالحدّ الأقصى.
- التحضير للمشاريع بالسرعة القصوى من دون التسرّع وإنْ لم تتمكّن هذه الحكومة من تنفيذها، فالحكومة التي تليها تتولّى هذه المهمّة.
- المداولات في جلسات مجلس الوزراء سرّية.