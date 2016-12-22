إرسلان لـ"الجمهورية": لا يجوز العودة إلى قانون الستّين

شدد وزير المهجرين طلال إرسلان على انه "لا يجوز العودة إلى قانون الستّين، ولا يجب أن نتفهّم أيّ أعذار تتطلّب هذه العودة، فلا استقرار في البلد إلّا بتمثيل الجميع داخل المجلس النيابي، ومن دون نسبية لا يستقيم هذا التمثيل".

وأشار أرسلان لـ"الجمهورية" إلى أنّ البيان الوزاري "سيتضمّن الثوابت التي نؤمن بها، ونحن ننتظر نتيجة عمل اللجنة التي لنا ملءُ الثقة بها ".