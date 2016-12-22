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22 كانون الأول 2016
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هذا ما دار بين عون والحريري وبري

publishing date: 22/12/2016 00:02:41
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هذا ما دار بين عون والحريري وبري
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علمت "الجمهورية" أنه جرى الاتفاق داخل الاجتماع الثلاثي الذي عقِد في قصر بعبدا قبَيل الجلسة بين الرئيس ميشال عون عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري على الإسراع في إنجاز عمل اللجنة الوزارية وعدمِ تضمين البيان الوزاري أيّ إشارة إلى الملفّات الخلافية أو أيّ عبارات استفزازية لأيّ من مكوّنات الحكومة انطلاقاً من خطاب القسَم.

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