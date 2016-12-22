كبارة لـ"الشرق الاوسط": التوجّه يبدو لاعتماد القانون المختلط في الانتخابات

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أبدى وزير العمل محمد كبارة تفاؤله لجهة الانتهاء قريبًا من البيان الوزاري، ومن ثم نيله ثقة مجلس النواب، وهو ما سينسحب بدوره على عمل الحكومة بشكل عام.
وقال في تصريح لـ"الشرق الأوسط": "إذا كانت النيات صادقة سيتم الانتهاء من البيان الوزاري في وقت قريب، مشيرًا إلى أن التوجّه يبدو لاعتماد القانون المختلط في الانتخابات الذي يراعي كل المكونات اللبنانية"، واصفاً "الأجواء السياسية المحيطة بعمل الحكومة والعهد الجديد بـ"الجيدة".