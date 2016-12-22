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ترامب يبحث مع قادة عسكريين سبل خفض كلفة انتاج أف-35

publishing date: 22/12/2016 00:12:01
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ترامب يبحث مع قادة عسكريين سبل خفض كلفة انتاج أف-35
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التقى الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب عددا من كبار قادة الجيش للتباحث واياهم في سبل خفض الانفاق العسكري ولا سيما في ما خص الكلفة الباهظة لبرنامج المقاتلة القاذفة اف-35 الذي قال عنه الاسبوع الماضي انه "خارج عن السيطرة".

    

وشارك في الاجتماع في نادي مارالاغو الفخم الذي يملكه الملياردير في فلوريدا العديد من الجنرالات والاميرالات، بينهم المسؤول عن برنامج اف-35 الليفتنانت-جنرال كريستوفر بوغدان.

     

وردا على اسئلة الصحافيين، قال ترامب ان الهدف من اللقاء هو "بالدرجة الاولى الأف-35، محاولة خفض الاكلاف، انه برنامج باهظ جدا جدا".

 

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