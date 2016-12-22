واشنطن تنفي استخدام حزب الله مدرعات اميركية مخصصة للجيش اللبناني

نفت واشنطن الاربعاء ما زعمه مسؤول عسكري اسرائيلي رفيع المستوى من ان حزب الله استخدم في معاركه في سوريا ناقلات جند مدرعة قدمتها الولايات المتحدة الى الجيش اللبناني.

وكان مسؤول عسكري اسرائيلي رفيع المستوى قال للصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته "ان اسرائيل تعرفت على ناقلات الجنود المدرعة وهي تلك التي قدمتها الولايات المتحدة الى لبنان".

واضاف المسؤول "لقد نقلت اسرائيل للولايات المتحدة قبل عدة اسابيع هذه المعلومات"، دون ان يحدد عدد الناقلات المدرعة المتهم حزب الله باستخدامها.

وتراقب اسرائيل عن كثب انشطة حزب الله الذي يقاتل الى جانب القوات السورية الحكومية في الحرب الأهلية في سوريا.

وأشار المسؤول الاسرائيلي الى ان ناقلات الجند المدرعة ربما سلمها الجيش اللبناني لحزب الله كجزء "من صفقة"، مؤكدا ان الحزب "شدد قبضته" على المؤسسات اللبنانية المركزية.

وفي الاسابيع الاخيرة الماضية اظهرت لقطات مصورة على صفحات التواصل الاجتماعي صورا لعرض عسكري لقوات حزب الله في بلدة القصير السورية التي استعادها من المعارضة في عام 2013 في اول انتصار كبير له بعد ان تدخل لدعم نظام بشار الاسد.