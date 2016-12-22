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22 كانون الأول 2016
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مقتل 14 جنديا تركيا واصابة 33 في سوريا

publishing date: 22/12/2016 00:56:12
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مقتل 14 جنديا تركيا واصابة 33 في سوريا
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قتل 14 جنديا تركيا واصيب 33 بجروح الاربعاء في هجمات نفذها تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، وفق ما أفاد الجيش التركي.

     

ونقلت وسائل الاعلام التركية عن بيان للجيش ان الحصيلة وهي الاسوأ التي تتكبدها القوات التركية في يوم واحد منذ تدخلها في سوريا في اب 2016، سجلت خلال معارك مع الارهابيين الذين نفذوا ثلاث عمليات انتحارية بسيارات مفخخة.

     

وكان الجيش التركي اعلن في وقت سابق مقتل اربعة جنود في هجمات الاربعاء. وقتل عشرة آخرون في وقت لاحق.

     

وبحسب وكالة انباء الاناضول الحكومية فان سلاح الجو التركي أغار الاربعاء على 47 هدفا لتنظيم الدولة الاسلامية في محيط مدينة الباب.

 

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