الصين تؤكد ثالث إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور هذا الأسبوع

اكتشفت الصين حالتي إصابة بشريتين جديدتين بإنفلونزا الطيور مما يرفع إجمالي الحالات التي اكتشفت هذا الأسبوع إلى ثلاث ويزيد المخاوف من انتشار الفيروس الفتاك في وقت تكافح فيه دول آسيوية أخرى للسيطرة على انتشاره.

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ويأتي اكتشاف الحالات الجديدة بينما يسعى مسؤولو الصحة فيكوريا الجنوبية واليابان القريبتين لاحتواء انتشار سلالات مختلفة من الفيروس وينتظر قطاع الدواجن هناك خسائر مالية فادحة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية في وقت متأخر أمس أن السلطات المحلية في مدينة شيامن بإقليم فوجيان في شرق الصين أمرت بوقف بيع الدواجن ابتداء من اليوم الخميس في مقاطعة سيمينغ بعد أن تأكدت إصابة رجل يبلغ من العمر 44 عاما بسلالة (إتش7إن9) يوم الأحد.