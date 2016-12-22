مقتل فلسطيني خلال اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي في القدس الشرقية

قتل شاب فلسطيني ليل الاربعاء الخميس خلال مواجهات اندلعت في حي في القدس الشرقية المحتلة، بعد قدوم القوات الاسرائيلية لهدم منزل منفذ هجوم، بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي.

وأوضحت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي انه خلال المواجهات "قام مشتبهون بالقاء عبوات ناسفة على الجنود الذين ردوا باطلاق النار ما ادى الى مقتل احد المشتبهين".

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية الى ان الفتى يدعى احمد الخروبي (19 عاما).