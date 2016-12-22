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22 كانون الأول 2016
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عمليات الاجلاء من شرق حلب ... مستمرة

publishing date: 22/12/2016 03:09:22
episodes
المؤلف:
ريتا قربان خوري
ريتا قربان خوري
@ritakhoury10
محررة في قسم الاخبار في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال /حائزة على إجازة في الصحافة من الجامعة اللبنانية - كلية الاعلام والتوثيق
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تتواصل الخميس المراحل الاخيرة لعملية اجلاء مقاتلين ومدنيين، والتي استمرت طوال الليل، من آخر جيب تسيطر عليه الفصائل المعارضة في مدينة حلب، وفق ما افادت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
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وشاهد مراسل فرانس برس في منطقة الراموسة جنوب حلب، والتي تمر منها قوافل المغادرين، صباح الخميس عشرات السيارات الخاصة وسيارات الاجرة والشاحنات (بيك آب) والباصات الصغيرة تخرج من شرق حلب.

 
وفي وقت لاحق، خرجت عشر حافلات بيضاء اللون تتقدمها سيارة تابعة للصليب الاحمر الدولي مرورا بالراموسة باتجاه مناطق سيطرة الفصائل المعارضة غرب حلب.

 

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في سوريا انجي صدقي لوكالة فرانس برس "خرج خلال ليل الاربعاء الخميس في واحدة من آخر مراحل الاجلاء اكثر من اربعة آلاف مقاتل في سيارات خاصة، حافلات صغيرة وشاحنات صغيرة من شرق حلب الى ريف حلب الغربي".

 

وستستمر عملية الاجلاء، وفق قولها، "طوال النهار والليل وعلى الاغلب غدا (الجمعة) ايضا". 

 
تزامنا، ذكرت الامم المتحدة الخميس انها نشرت عشرات المراقبين في شرق حلب لمراقبة المرحلة الاخيرة من عمليات اجلاء المقاتلين والمدنيين قبل سيطرة الجيش السوري عليها. 
 
الى ذلك، اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الخميس ان حملة الضربات الجوية التي تشنها بلاده في سوريا اتاحت القضاء على 35 الف مقاتل منذ بدئها في ايلول/سبتمبر 2015.
  
وقال شويغو "منذ بدء عملياته شن الطيران الروسي 17 الف و800 غارة جوية اصابت 71 الف مرة البنى التحتية للارهابيين وقضى بذلك على 725 مخيم تدريب و405 مصنع ومشغل لصنع متفجرات و1500 من التجهيزات العسكرية و35 الف مقاتل بينهم 204 قياديين".
 
 
     

            
 
     

            
 
 
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