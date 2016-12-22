عمليات الاجلاء من شرق حلب ... مستمرة

تتواصل الخميس المراحل الاخيرة لعملية اجلاء مقاتلين ومدنيين، والتي استمرت طوال الليل، من آخر جيب تسيطر عليه الفصائل المعارضة في مدينة حلب، وفق ما افادت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر .

وشاهد مراسل فرانس برس في منطقة الراموسة جنوب حلب، والتي تمر منها قوافل المغادرين، صباح الخميس عشرات السيارات الخاصة وسيارات الاجرة والشاحنات (بيك آب) والباصات الصغيرة تخرج من شرق حلب.

​ وفي وقت لاحق، خرجت عشر حافلات بيضاء اللون تتقدمها سيارة تابعة للصليب الاحمر الدولي مرورا بالراموسة باتجاه مناطق سيطرة الفصائل المعارضة غرب حلب .

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في سوريا انجي صدقي لوكالة فرانس برس "خرج خلال ليل الاربعاء الخميس في واحدة من آخر مراحل الاجلاء اكثر من اربعة آلاف مقاتل في سيارات خاصة، حافلات صغيرة وشاحنات صغيرة من شرق حلب الى ريف حلب الغربي".

وستستمر عملية الاجلاء، وفق قولها، "طوال النهار والليل وعلى الاغلب غدا (الجمعة) ايضا".