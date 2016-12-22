استجواب الناشط البحريني نبيل رجب على خلفية مقال في صحيفة "لوموند"

اعلنت السلطات البحرينية الخميس انها قامت باستجواب الناشط المسجون نبيل رجب على خلفية مقال نشر في صحيفة "لوموند" الفرنسية احتوى بحسب هذه السلطات على "اخبار كاذبة" رات انها "تسيء" الى مملكة البحرين والى دول الخليج.

وأوضحت وكالة الانباء البحرينية الرسمية ان ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية "قامت برصد مقال منشور في صحيفة لوموند الفرنسية ومنسوب للمدعو نبيل رجب، احتوى على بيانات واشاعات واخبار كاذبة ومغرضة، تمثل اساءة لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الشقيقة ومحاولة للإضرار بمصالحها".

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واضافت انه على اثر ذلك "تم استصدار إذن من النيابة العامة" واستدعاء رجب (51 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان والذي يحاكم بتهمة بالاساءة للسلطات البحرينية والسعودية ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الاغلبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها اسرة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية ضد اسرة ال خليفة.