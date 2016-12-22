الثلوج على الـ 1300 والحرارة بين 9 و16 درجة

يتمركز منخفض جوي اعتيادي شرق المتوسط ويؤدي الى طقس بارد وغير مستقر ويستمر لعدة أيام.

الخميس 22 كانون الاول:

يسيطر طقس غير مستقر وتهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة على السواحل والسلسلة الغربية وتتساقط الثلوج على ١٣٠٠م الى ١٥٠٠م الرياح جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س. حرارة السواحل من ٩ الى ١٦ درحة.

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الجمعة 23 كانون الاول:

طقس غير مستقر مع تساقط امطار متقطعة ومتفرقة واستقرار بدرجات الحرارة. تتساقط الثلوج على ١٣٠٠م الى ١٥٠٠م. حرارة السواحل من ١٠ الى ١٦ درجة .

السبت 24 كانون الاول:

طقس غير مستقر مع تساقط امطار ومتفرقة خاصة في القسم الثاني من النهار وانخفاض بدرجات الحرارة. وثلوج على ١٣٠٠م الى ١٤٠٠م، حرارة السواحل من ٩ الى ١٥.