الثلوج على الـ 1300 والحرارة بين 9 و16 درجة

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يتمركز منخفض جوي اعتيادي شرق المتوسط ويؤدي الى طقس بارد وغير مستقر ويستمر لعدة أيام.
الخميس 22 كانون الاول:
يسيطر طقس غير مستقر وتهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة على السواحل والسلسلة الغربية وتتساقط الثلوج على ١٣٠٠م الى ١٥٠٠م الرياح جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س. حرارة السواحل من ٩ الى ١٦ درحة.
الجمعة 23 كانون الاول:
طقس غير مستقر مع تساقط امطار متقطعة ومتفرقة واستقرار بدرجات الحرارة. تتساقط الثلوج على ١٣٠٠م الى ١٥٠٠م. حرارة السواحل من ١٠ الى ١٦ درجة .
السبت 24 كانون الاول:
طقس غير مستقر مع تساقط امطار ومتفرقة خاصة في القسم الثاني من النهار وانخفاض بدرجات الحرارة. وثلوج على ١٣٠٠م الى ١٤٠٠م، حرارة السواحل من ٩ الى ١٥.