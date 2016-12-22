جهّزوا المناديل... فهذه أفضل الإعلانات المؤثّرة لعيد الميلاد 2016!

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إليكم أفضل الإعلانات الخاصة بعيد الميلاد لعام 2016 وأكثرها تأثيراً:
حاز هذا الإعلان على 4.3 مليون مشاهدة ويظهر فيه دبين محشوين قررا العودة إلى ديارهما بمناسبة العيد.
تظهر في هذا الإعلان مجموعة من القطط التي تقوم بتخريب زينة الميلاد. حاز على 5.1 مليون مشاهدة.
في هذا الإعلان، يحضّر سائق القطار حفلة عيد الميلاد للركاب داخل القطارلأن الرحلة ستتأخر بسبب الأحوال الجويّة السيئة. حاز على 6.8 مليون مشاهدة.
تذهب "ماما نويل" في مهمة لتجد هدية مناسبة لشقيقة صبي طلب مساعدته. حاز الإعلان على 7.3 مليون مشاهدة.
يصبح فرانكشتيان صديقًا لفتاة صغيرة تدعه يشارك في غناء ترانيم عيد الميلاد. حصل على 7.4 مليون مشاهدة.
يعطي صبي زجاجات مشروب كوكا-كولا للآخرين بطريقة سرية كهدية في مناسبة العيد. حصل الإعلان على 8.1 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
متجر ألماني ضخم يدعو الأهل إلى تمضية الوقت مع أطفالهم من خلال هذا الإعلان. حصل على 10 مليون مشاهدة.
رسوم متحركة تظهر رجلاً يبحث عن الهدية المثلى لعائلته. حصل على 13.4 مليون مشاهدة.