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حريق هائل في مدينة بشمال غربي اليابان

publishing date: 22/12/2016 04:35:05
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حريق هائل في مدينة بشمال غربي اليابان
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اندلع حريق هائل الخميس في مدينة ايتوغاوا في اقليم نيغاتا بشمال غرب اليابان، الحق خسائر في حوالى خمسين مبنى لكنه لم يؤد الى سقوط ضحايا، كما اعلنت اجهزة الاغاثة.

 

 وقال مسؤول في فرق الاطفاء لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "حاليا عمليات الاطفاء مستمرة وحوالى خمسين منزلا تضرر" خلال اقل من خمس ساعات.

 
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واصيبت سيدتان في الاربعين من العمر بجروح طفيفة.اليابان ، نيغاتا 

 

 وقد ارسلت 17 شاحنة اطفاء الى المكان بينما صدر امر باجلاء 586 شخصا من المناطق المحيطة بالحريق.

 

 واندلع الحريق في مطعم صيني وامتد الى اجنحة ومبان اخرى. ومعظم البيوت اليابانية مبنية من خشب وان كانت مكسية من الخارج بالحجر.
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