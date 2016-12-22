وزير خارجية فرنسا جال على المسؤولين: سنبقى الى جانب لبنان

أكد وزير خارجية فرنسا جان مارك أيرولت على الصداقة التي تجمع لبنان وفرنسا، لافتا الى ان فرنسا ستبقى صديقة مخلصة للبنان.

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وشدد أيرولت بعد لقائه الرئيس سعد الحريري على تقديم دعمه له في المهمة الصعبة التي هو مكلف بها، مشيرا الى ان فرنسا ستواصل تقديم الدعم المادي لمساعدة لبنان بملف اللاجئين، وقال:"وسنبذل جهدنا ليبقى لبنان في منأى عن الازمة السورية وسنبقى الى جانبه في محاربته للارهاب "..

وكان قد أعلن للرئيس ميشال عون عند لقائه في بعبدا أن بلاده تنظر باهتمام الى الخصوصية اللبنانية التي يجب المحافظة عليها .

بدوره، أشاد عون باهمية تعاون الدول في ما بينها لمكافحة الارهاب، مؤكدا حرص لبنان على تعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية وتطويرها.

كما التقى ايرولت وزير الخارجية جبران باسيل، حيث أكد باسيل ان "لبنان ما زال يعاني من عبء النزوح لاكثر من مليون ونصف سوري نازح دون الاخذ في الاعتبار خصوصية لبنان"، مشددا على ان "الحل الوحيد لمسألة النزوح السوري هو عودتهم الى بلادهم". وأعلن باسيل عن "تنظيم اجتماع لمجموعة دعم لبنان يستطيع تسريع اعادة الحياة الى مؤسساتنا في حال توقع نتائج ملموسة". من جهته، قال الوزير ايرولت: "سنعمل كي يبقى لبنان خارج النزاع السوري وعون سيزور قريبا السعودية وهذا امر نرحب به". وأشار الى أن "الوضع في لبنان لا يوجد له مثيل في العالم فلا يوجد اي بلد يستقبل هذا العدد من اللاجئين ".

سيغريد كاغ في السراي

هذا واستقبل الحريري في السراي الحكومي، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي أكدت بعد اللقاء أن هناك العديد من اللقاءات التي تتطلع إلى التحضير لها مع الرئيس الحريري، لافتة الى أنه مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتشكيل الحكومة هناك صفحة جديدة فتحت في لبنان، "وبالتالي يمكنهم التطلع بثقة نحو مستقبل لبنان واستغلال كل الإمكانيات المتاحة أمام البلد".



ورات أنه على الحكومة أن تعمل ما في وسعها من أجل تحقيق مصلحة المواطنين واستقرارهم وأمنهم.