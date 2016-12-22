قائمة أثرى 5 مشاهير عرب عبر يوتيوب للعام 2016

أصدرت مجلة "لها" قائمة بأثرى 5 مشاهير عرب حقّقوا إيرادات عالية جدّاً عبر يوتيوب للعام 2016.

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في التفاصيل، كلّ مشاهدة على فيديوهات يوتيوب تعود على المشاهير بمبالغ من المال، وهذا ما يحصل مع الفنان المغربي سعد المجرد الّذي تحظى أعماله بنسب مشاهدة عالية جدّاً مثل أغنية "أنا ماشي سهل" بـ 95.5 مليون مشاهدة وجنى منها أكثر من 143 ألف دولار. أمّا الفنان احمد شوقي بأغنية تسونامي حقّق حوالي 98 ألف دولار أميركي.

كذلك حصد الإماراتي أحمد القطان أكثر من 91 ألف دولار بسبب نسبة المشاهدة المرتفعة على يوتيوب في 2016.

وأغنية نجمة ذا فويس كيدز جورية حمدي الّتي حققت أكثر من 58 مليون مشاهدة، جنت من خلالها أكثر من 88 ألف دولار.

وحصد الفنان العراقي ماجد المهندس من خلال أغنيته "آه قلبي" حوالي 80 ألف دولار.