كشف اسباب وفاة الطفل احمد عبادي ومصير المعلمة المتهمة

في جديد قضية الطفل احمد عبادي الذي توفي في ظروف ملتبسة والذي اتهمت عائلته معلمته بضربه ما ادى الى وفاته، خلص تقرير الطبيبين الشرعين "بلال صبلوح" و "شفيق صافي" الى ان سبب الوفاة يعود الى التهابات وتغيرات في جهاز القولون" ، وان هذه الالتهابات تعود لاكثر من ٥ ايام.

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كما نقلت مصادر مطلعة على التقرير ان التصلبات في شرايين الرأس التي تم تناقل خبرها سابقاً لم تكن بسبب ضربة على الرأس.

هذا ولا تزال المعلمة موقوفة رهن التحقيق لدى قوى الامن الداخلي لحين صدور قرار النيابة العامة بإبقائها او اخلاء سبيلها.