اعادة فتح سوق الميلاد في برلين...والعثور على بصمات التونسي

اعيد صباح الخميس فتح سوق الميلاد في برلين بعد اكثر من يومين على الاعتداء الذي شهده مساء الاثنين حين سقط 12 قتيلا دهسا بشاحنة، وفق ما اعلنت الشركات المكلفة ادارته.

وأعلنت شركتا "شوستيلفبرفاند" و"ايه جي سيتي" في بيان، انه "رغم الاحداث المأساوية" سيعيد السوق الواقع في وسط برلين ابوابه عند الساعة العاشرة بعدما قامت الشرطة بتمشيط المكان.

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واوضحت ان القرار "اتخذ بتنسيق وثيق" مع السلطات مضيفة انه احتراما لذكرى الضحايا ستوقف الموسيقى والانارة.