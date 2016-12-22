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اقفال كل الادارات في هذه الايام لمناسبة الاعياد...

publishing date: 22/12/2016 05:31:11
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اقفال كل الادارات في هذه الايام لمناسبة الاعياد...
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اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة ادارية قضت باقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يومي الاثنين في 26/12/2016 و 2/1/2017 لمناسبة الاعياد المجيدة.

كما اصدر الحريري مذكرة قضت باقفال كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع في 6/1/2017 لمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الارمنية الارثوذكسية.

 
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