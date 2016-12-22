الكرملين: العلاقات مع واشنطن مجمدة ...وترامب ربما يكون بناء بدرجة أكبر

أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الخميس ان الحوار مع الولايات المتحدة مجمد على معظم المستويات لكن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ربما يكون له موقف بناء بدرجة أكبر تجاه

روسيا.

وقال بيسكوف "لا نضع نظارات وردية ولا نعيش في أوهام حدوث انطلاقة (في العلاقات) لكننا نأمل في منهج بناء بدرجة أكبر."