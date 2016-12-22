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مقتل 11 شخصا بينهم 4 عمال اغاثة بسقوط قذائف هاون في الموصل

publishing date: 22/12/2016 05:50:32
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مقتل 11 شخصا بينهم 4 عمال اغاثة بسقوط قذائف هاون في الموصل
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اعلنت الامم المتحدة في العراق مقتل 11 شخصا بينهم اربعة من عمال الاغاثة الذين كانو يشرفون على توزيع المساعدات على المدنيين في مدينة الموصل.

وأوضحت منسقة الشؤون الانسانية في العراق ليز غراند في بيان ان "التقارير الاولية تشير الى مقتل اربعة عمال اغاثة وعلى الاقل سبعة مدنيين كانوا يصطفون لتسلم مساعدات طارئة في شرق الموصل اثر سقوط قذائف هاون بشكل عشوائي".

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