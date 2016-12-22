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بوتين يأمر بتعزيز القوة الضاربة النووية الروسية

publishing date: 22/12/2016 05:52:47
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بوتين يأمر بتعزيز القوة الضاربة النووية الروسية
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امر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بان يتم في 2017 تعزيز القوة الضاربة النووية لروسيا لجعلها قادرة على اختراق اي درع مضادة للصواريخ مثل الذي تنوي واشنطن نشره في شرق اوروبا.

 

 وقال بوتين خلال اجتماع مع كل مسؤولي الجيش الروسي "يجب تعزيز القدرة العسكرية للقوات النووية الاستراتيجية  وقبل كل شىء بمساعدة منظومات صواريخ قادرة على اختراق اي انظمة دفاعية مضادة للصواريخ القائمة حاليا او المقبلة"، كما نقلت عنه وسائل الاعلام الروسية.

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