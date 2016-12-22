تونس تفكك خلية "ارهابية" تضم نساء إحداهن طالبة

فككت وزارة الداخلية التونسية "خلية إرهابية" مؤلفة من خمسة اشخاص بينهم ثلاث شابات بتهمة التواصل مع "عناصر إرهابية" في الجزائر وليبيا المجاورتين وتجنيد ارهابيين، بحسب ما اعلنت الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان ان الخلية تتكون من خمسة عناصر كلهم موقوفون وهم شابان (19 و31 عاما) وثلاث شابات (17 و18 و28 عاما) إحداهن طالبة بمدرسة ثانوية.

وتنشط الخلية بين ولايات سيدي بوزيد وتونس وباجة، وفق الوزارة التي اوضحت ان عناصرها اعترفوا بالتواصل فيما بينهم ومع عناصر "ارهابية" في ليبيا والجزائر عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وباستعمال أسماء مستعارة.

واضافت الوزارة ان الخلية تعمل على "استقطاب عناصر جديدة لتبني الفكر التكفيري والإلتحاق بالجماعات الارهابية ببؤر التوتر، وتمجيد تنظيم" الدولة الاسلامية و"الاشادة بعملياته الارهابية".