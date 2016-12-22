استراليا: انفجار في مقر جماعة مسيحية ... ولا دوافع سياسية

اكدت شرطة استراليا ان لا توجد دوافع سياسية أو دينية وراء انفجار وقع عندما صدمت حافلة صغيرة مقر جماعة ضغط مسيحية محافظة في كانبيرا.

وأوضح قائد شرطة العاصمة ان سائق الشاحنة وبعد استجوابه اكد أن ما اقترفه عمل فردي ليس له دوافع سياسية أو دينية أو أيديولوجية."

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وأشعل السائق الاسطوانات التي كانت ممتلئة بالغاز قبل أن يصدم سيارته بمقر جماعة الضغط المسيحية الاسترالية التي تنتقد بقوة الإجهاض وزواج المثليين.