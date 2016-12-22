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صوان يصدر 3 قرارات اتهامية بجرمي الانتماء إلى جند الشام وداعش والقتال في سوريا

publishing date: 22/12/2016 06:47:14
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صوان يصدر 3 قرارات اتهامية بجرمي الانتماء إلى جند الشام وداعش والقتال في سوريا
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أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم ثلاثة قرارات اتهامية.

واتهم في القرار الأول السوري احمد المحمد في جرم الإنتماء الى داعش ومشاركته في القتال في المنضج في سوريا سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958.

وجاء الإتهام بعدما فسخت محكمة التمييز الجزائية قرارالقاضي صوان بعدم صلاحية القضاء اللبناني محاكمة مجرمين سوريين ارتكبوا جرائمهم في سوريا ومن بينهم سوريون.

واعتبرت محكمة التمييز انه مجرد وجود هؤلاء الأشخاص على الأراضي يجب ان يحاكموا في لبنان.

واتهم في القرارالثاني شادي الخطيب في مخيم البداوي لالتحاقه بجند الشام وجبهة فتح الشام في سوريا سندا الى المواد عينها أعلاه.

وفي القرار الثالث، اتهم السوري محمد احمد علي الدالاتي لانتمائه الى داعش في مجدل عنجر والمشاركة في القتال في سوريا سندا الى المواد عينها أعلاه وأحالهم امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

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