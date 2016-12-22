الراعي: للانطلاق بعهد جديد في ظل التحديات

حيا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري "اللذين انعم علينا الله بهما بعد طول انتظار"، متمنيا "ان يستطيعا الانطلاق بعهد جديد في ظل التحديات المطروحة علينا".

وامل خلال ترؤسه الجمعية العمومية السنوية للمؤسسة المارونية للانتشار، في حضور الرئيس الفخري الوزير السابق ميشال اده ورئيس المؤسسة نعمة افرام والاعضاء، ان "تحمل السنة الجديدة اعيادا ميلادية مليئة بالخير والسلام والبركة"، مؤكدا "اننا امام تحديات كبيرة خصوصا ان عددا كبيرا من ابنائنا يهاجرون الى الخارج".

ورأى ان لعل ابرز اسباب هذه الهجرة، هو انعدام فرص العمل والاوضاع الاقتصادية المزرية وايضا بسبب الازمة السياسية واجتياح النازحين واللاجئين الذين يهددون الكيان اللبناني،ولفت الى ان لقمة العيش باتت تنتزع من اللبنانيين، منوها "بدور المؤسسة للانتشار للمحافظة على الجنسية اللبنانية".