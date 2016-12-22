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دي ميستورا: إدلب قد تصبح حلب التالية... والاسد: تحرير حلب انتكاسة للدول المعادية للشعب السوري

publishing date: 22/12/2016 07:05:47
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دي ميستورا: إدلب قد تصبح حلب التالية... والاسد: تحرير حلب انتكاسة للدول المعادية للشعب السوري
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شدد الرئيس بشار الاسد على أن تحرير حلب من الارهاب ليس انتصارا لسوريا فقط بل لكل من يسهم فعليا في محاربة الارهاب وخاصة لايران وروسيا وهو في الوقت ذاته انتكاسة لكل الدول المعادية للشعب السوري والتي استخدمت الارهاب كوسيلة لتحقيق مصالحها.

كلام الاسد جاء امام حسين جابر أنصاري مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية، الذي وضع الرئيس السوري  في صورة الجهود الدبلوماسية المبذولة للمساعدة في انهاء الحرب الارهابية المفروضة على الشعب السوري وخاصة ما يتعلق بالاجتماع الثلاثي الذي عقد مؤخرا في موسكو وضم ايران وروسيا وتركيا، وفق ما نقلت وكالة سانا السورية الرسمية.

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وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو لا تبحث مستقبل الأسد في محادثاتها مع إيران وتركيا.

 
من جهت حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا من أن وقف الأعمال القتالية في مختلف أنحاء سوريا ضروري لتفادي معركة فتاكة أخرى كتلك التي شهدتها حلب.
  
وأضاف دي ميستورا أن أحدث أرقام للمنظمة الدولية تشير إلى أنه تم إجلاء 35 ألف شخص على الأقل من المدنيين والمقاتلين من شرق حلب في عملية استمرت أسبوعا.
  
وحذر المبعوث الدولي قائلا "ذهب كثيرون منهم إلى إدلب التي يمكن أن تصبح حلب التالية." 
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