بالصور: الجيش يوزع مساعدات غذائية على اهالي مدرسة الفوار

بدأت مديرية التعاون العسكري ـ المدني في قيادة الجيش اللبناني، بالتعاون مع مديرية الاستخبارات ـ فرع منطقة الشمال، توزيع 100 حصة غذائية لصالح عائلات تلاميذ مدرسة الفوار الرسمية ـ قضاء زغرتا، بحضور رئيس مكتب أمن المنية العقيد فؤاد عبيد، والرائد ربيع هلال ممثلاً مديرية التعاون العسكري ـ المدني، بهدف إرساء تعاون بين الجيش والمجتمع المدني، ومساعدة أهالي الطلاب، الذين بدورهم شكروا الجيش على مبادرته.

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من جهتها، شكرت مديرة مدرسة الفوار الرسمية سنى فاروق حبلص قيادة الجيش على هذه المبادرة الطيبة ونوهت بعمل مديرية التعاون العسكري _ المدني ، لافتة الى أن هذه المساعدات هي جزء بسيط من التقديمات التي يقدمها لهم الجيش الوطني، على مدار الزمن وبفضله سيبقى الأمن مستقراً في وطنهم.