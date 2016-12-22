بطولة "ألفا" للصالات الأسبوع الـ 14: مواجهتان تحت المجهر

يفتتح اليوم الجمعة الأسبوع الـ 14 من بطولة ألفا لكرة الصالات بـ 3 مباريات يبقى أبرزها تلك التي سيستقبل فيها فريق شباب الاشرفية ضيفه بنك بيروت على ملعب اميل لحود في السابعة مساءً. ولا يبدو الفريق المصرفي المتربّع على عرش الصدارة مستعداً للتخلي عن أيّة نقطة هذا الموسم، وهو الذي يواصل حصد الانتصارات المتتالية (12 من أصل 12) رافعاً رصيده الى 36 نقطة، مقابل 21 نقطة لفريق الاشرفية صاحب المركز الثالث في الترتيب العام (لعب مباراة أقلّ) غنمها من 6 انتصارات و 3 تعادلات. ولن يبخل صاحب الارض بأيّ جهد من أجل انتزاع نقطة واحدة على الأقلّ من المتصدّر في هذه المواجهة، وهو ما لن يسمح به بنك بيروت صاحب اقوى هجوم (88 هدفاً) وأقوى دفاع (17 هدفاً) في البطولة. وفاز بنك بيروت ذهاباً بنتيجة كبيرة (6-1).

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وفي مباراة ثانية لا تقلّ أهمية، يلتقي فريقا الجيش والحرية صيدا على ملعب اميل لحود في التاسعة مساءً. ويحتل الجيش المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل واحد، وهو يملك ثاني افضل هجوم في البطولة (50 هدفاً) فيما تلقى مرماه 42 هدفاً (رابع أسوأ دفاع)، وهو أمر مقلق بالنسبة الى فريق منافس بشراسة على اللقب. اما الفريق الجنوبي فتتأرجح عروضه بين مباراة وأخرى وهو يحتل راهناً المركز الخامس برصيد 15 نقطة (4 انتصارات و 3 تعادلات). وكان الحرية فاز ذهاباً (7-4).

وفي الثالثة يستضيف طرابلس الفيحاء على ملعبه في جامعة المنار فريق الجنوب الرياضي في الثامنة مساءً. ولن يرضى الفريق الشمالي الذي يحتلّ المرتبة السابعة بـ 14 نقطة بأقل من الفوز بين جمهوره على ضيفه المتواضع صاحب المركز ما قبل الاخير برصيد 6 نقاط للابتعاد اكثر فأكثر عن دائرة الخطر. وكان سفير الشمال فاز بصعوبة ذهاباً (5-4).

وتختتم المرحلة غداً السبت، حيث يحلّ الشويفات الرابع (17 نقطة) ضيفاً على فريق "USJ" السادس (14 نقطة) على ملعب جامعة القديس يوسف في الثانية من بعد الظهر (منقولة مباشرة على الهواء). وسيسعى صاحب الارض بكلّ قوته الى حسم اللقاء لمصلحته لبلوغ نفس عدد النقاط مع منافسه، أما فوز الشويفات فيعزز موقعه في المربع الذهبي ويُبقيه في دائرة المنافسة على اللقب. وفاز الشويفات ذهاباً (4-2).