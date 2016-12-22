بالرغم من منافعها الصحية... هذه الأطعمة مسؤولة عن رائحة الجسم الكريهة!

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يسعى جميع الناس الى الحفاظ على رائحة جسمهم عطرة.من هنا نرى أن المرء يقوم عادة باستخدام مزيلات التعرّق، أو الكريمات المعطرة الى جانب الاستحمام يومياً للحصول على رائحة جسم جميلة.ولكن بالرغم من ذلك، قد يشعر المرءالإنسان في كثير من الأحيان أن رائحة جسمه كريهة الى حدّ ما.من هذا المنطلق، على جميع الناس أن يعرفوا أن النظام الغذائي الذي يتّبعونه هو مفتاح الصحة من النواحي كافة. إن النظام الغذائي الصحي والمتوازن يساعد أجهزة الجسم على العمل بطريقة صحية، وذلك عكس الأنظمة الغذائية المبنية على تناول الأطعمة المصنعة وغير الصحية.وهنا السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي الأطعمة التي يستهلكها المرء وتسبب رائحة جسم كريهة؟-الثوم: على الرغم من أن الثوم يعتبر من أكثر أنواع الأطعمة المفيدة والصحية بسبب اعتباره مصدراً مهماً مضاداً للجراثيم واحتوائه على مضادات الأكسدة، إلا أن احتواءه على الأليسين، المسؤولة على نكهته ورائحته القوية، ينتج مركبات يصعب على الجسم هضمها بسرعة، الأمر الذي ينعكس على رائحة الجسم.-البصل: يحتوي البصل على نوع من المركبات التي عندما تتطاير في الهواء، تتسبب بذرف الإنسان للدموع. وهذه المركبات أيضاً مسؤولة عن تغيير رائحة الجسم بعد تناول البصل.-اللحوم الحمراء: بسبب احتواء اللحوم الحمراء على كميات كبيرة من البروتين، يحتاج الجسم الى وقت طويل لهضمها، لذلك قد تتغيّر رائحة الجسم وتصبح كريهة بسبب التفاعل بين بقايا اللحوم وجسم الإنسان.-التوابل: تعتبر التوابل مثل الكاري والكمون وغيرها ركيزة أساسية في المطبخ بسبب مذاقها الطيّب، إلا أن رائحتها القوية تبقى على جلد الإنسان.-السمك: إن الأسماك هي من أكثر الأطعمة المفيدة والمغذية، وينصح بتناولها بشكل منتظم أسبوعياً. ولكن احتواء السمك على مادة الكولين، قد يتسبب برائحة كريهة في الجسم تظهر عند التعرّق والتبوّل.