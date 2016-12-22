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23 قتيلا بينهم ثمانية من الشرطة بتفجير 3 سيارات شرق الموصل

publishing date: 22/12/2016 08:50:33
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23 قتيلا بينهم ثمانية من الشرطة بتفجير 3 سيارات شرق الموصل
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اعلنت قوات الجيش العراقي مقتل 23 شخصا بينهم ثمانية من عناصر الشرطة بتفجير ثلاث سيارات مفخخة استهدفت سوقا شعبيا في بلدة كوكجلي الواقعة شرق مدينة الموصل، وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

وكوكجلي التي استعادت القوات العراقية السيطرة عليها من ايدي الجهاديين في بداية تشرين الثاني تقع على الاطراف الشرقية لمدينة الموصل.
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 وكانت الحياة بدأت تعود الى هذه البلدة تدريجيا، وباتت الاسواق التي تجلب بضائع من اربيل تعج بالمتسوقين القادمين من الاحياء الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية.
      
ولاحقا، اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن هذا الهجوم في بيان نشره على تويتر مؤكدا ان العمليات نفذها ثلاثة انتحاريين.
 
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