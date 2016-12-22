بالصورة: غادر منزل ذويه ولم يعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- محمود هاشم الشهابي ( مواليد عام 1947 ) فلسطيني الجنسية، لافتة الى أنه غادر منزل ذويه الكائن في صيدا بتاريخ 17/9/2016 ولم يَعُد حتى تاريخه.

وطلبت من المواطنين الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الحضور إلى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائنة في مجمع قوى الأمن الداخلي ،حارة صيدا – تلّة مار الياس، أو الإتصال على أحد الرقمين: 754308/07 _ 754309/07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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