الحريري: سنحارب الفساد ونعمل على زيادة سرعة الانترنت

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن أولوية الحكومة الجديدة الآن هي إعادة الثقة بالبلد والنهوض بالاقتصاد اللبناني، بحيث يتمكن المستثمرون من العودة إلى لبنان ووضع استثماراتهم فيه. وقال: "نحن كحكومة على استعداد لتقديم كل الحوافز والتسهيلات، ومحاربة الفساد بشتى الوسائل، كجزء من هذه الخطة، لتشجيع المستثمرين على العودة".

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وكشف الحريري، خلال حوار مع عدد من المستثمرين المشاركين في المؤتمر العالمي السنوي "Global Business Summit" الذي تنظمه Endeavor Lebanon والجمعية الدولية للمدراء الماليين اللبنانيين LIFE للسنة الثالثة على التوالي في فندق الـ"فور سيزنز" في بيروت، ان الحكومة ستعمل على زيادة سرعة الانترنت في لبنان عشرين ضعفا عما هي عليه اليوم كجزء من خطة شاملة لتطوير القطاع الاقتصادي في البلاد.