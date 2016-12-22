شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 23 كانون الأول
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
03:00
نهاركم سعيد
القائمة
اقتصاد
منذ 16 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

الحريري: سنحارب الفساد ونعمل على زيادة سرعة الانترنت

publishing date: 22/12/2016 10:22:51
episodes
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن أولوية الحكومة الجديدة الآن هي إعادة الثقة بالبلد والنهوض بالاقتصاد اللبناني، بحيث يتمكن المستثمرون من العودة إلى لبنان ووضع استثماراتهم فيه. وقال: "نحن كحكومة على استعداد لتقديم كل الحوافز والتسهيلات، ومحاربة الفساد بشتى الوسائل، كجزء من هذه الخطة، لتشجيع المستثمرين على العودة".
الإعلان


وكشف الحريري، خلال حوار مع عدد من المستثمرين المشاركين في المؤتمر العالمي السنوي "Global Business Summit" الذي تنظمه Endeavor Lebanon والجمعية الدولية للمدراء الماليين اللبنانيين LIFE للسنة الثالثة على التوالي في فندق الـ"فور سيزنز" في بيروت، ان الحكومة ستعمل على زيادة سرعة الانترنت في لبنان عشرين ضعفا عما هي عليه اليوم كجزء من خطة شاملة لتطوير القطاع الاقتصادي في البلاد.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


اخترنا لكم (5)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact