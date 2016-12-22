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عون: الحكومة ستعمل بوحي من خطاب القسم

publishing date: 22/12/2016 10:27:17
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عون: الحكومة ستعمل بوحي من خطاب القسم
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شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على "ضرورة احترام القوانين وعدم تجاوزها"، لافتا إلى أن "الدولة التي بدأت مرحلة استنهاض، بحاجة إلى مشاركة الجميع وفي كل الميادين، خصوصا لناحية العمل الاصلاحي والتغييري فيها".

ودعا الرئيس عون أمام زواره، المواطنين الى أن "تكون أعينهم ساهرة في عملية مكافحة الفساد"، مؤكدا "جهوزية العهد لحمايتهم في ذلك".
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ولفت إلى أن "الحكومة ستعمل بوحي من خطاب القسم لتحقيق ذلك".
 
 
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