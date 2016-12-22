الخبراء يكشفون سبب شراء الناس كميات كبيرة من الطعام خلال الأعياد!

كشفت دراسة أميركية أن وزن الأشخاص يزداد بمعدّل 0.6 كيلوغرامًا بعد فترة الأعياد وبخاصة بعد عيد الميلاد. بالإضافة إلى ذلك، يحاول جميع الناس خسارة هذا الوزن الزائد طوال العام لكنهم يقعون قي الدوامة نفسها عند حلول زمن الأعياد مجدّدًا.

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ويقول الخبراء إننا نقوم بشراء كميات كبيرة من الطعام لأننا نشغّل أعيننا ونتّبع المعايير الثقافية عندما نتناول الطعام، لذلك لا نعير أي اهتمام لشعورنا الحقيقي خلال تناول المأكولات.

واستنتج الباحثون أن كميات الطعام التي نختارها ليست مرتبطة بالمتعة التي نشعر بها عند تناول الأطعمة، كما أضافوا أن معظم الناس لا يستطيعون تكهّن الكمية المثلى التي يحتاجونها من أجل الشعور باللذة عند الأكل، ممّا يدفعهم إلى شراء أو طلب كميات كبيرة من المأكولات.